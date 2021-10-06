Muğla’da 40 hektar ormanlık alan küle döndü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı, 3 uçak ve 16 helikopter ile çok sayıda personelin görev aldığı yangının çıkış nedeni araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.





Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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