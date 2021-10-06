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Haberler Muğla Muğla'da 40 hektar ormanlık alan küle döndü

Muğla'da 40 hektar ormanlık alan küle döndü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, yaklaşık 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla’da 40 hektar ormanlık alan küle döndü
DHA

06.10.2021, 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021, 17:03

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı, 3 uçak ve 16 helikopter ile çok sayıda personelin görev aldığı yangının çıkış nedeni araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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