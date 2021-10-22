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Haberler Muğla Mega lüks yat "Lady Gulya" Marmaris'te

Mega lüks yat "Lady Gulya" Marmaris'te

Son dakika... Cayman Adaları bayraklı mega yat "Lady Gulya", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Lüks mega yatın ilçede birkaç gün kalacağı bildirildi.

Mega lüks yat Lady Gulya Marmaris’te
AA

22.10.2021, 14:07

Dünyanın en iyi 100 yatı arasında gösterilen 2019 yılında denize indirilen 5 katlı yat, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırıldı.

İki helikopter pistine sahip, 11,5 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki yat görenlerin dikkatini çekti.

Yüzme havuzu, sinema, spor ve güzellik salonları, su altı ışıkları, asansör, plaj kulübüne sahip Lady Gulya, dokuz süitinde 18 misafir ağırlayabiliyor. Lüks yatta 38 mürettebat bulunuyor.

Çelik bir gövde ve alüminyum üstyapı ile tik güverte yapılı yat, 7 bin deniz miline kadar bir menzille maksimum 18 knot hıza ulaşabiliyor.

Lüks mega yatın ilçede birkaç gün kalacağı bildirildi.

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