CHP’li belediyeden muhtara ‘kilit’ oyunu

MUĞLA Marmaris'e bağlı Söğüt Mahallesi'nde, CHP'li Marmaris Belediyesi muhtarlık binasını, muhtar yokken tahliye ederek, kapının kilidini değiştirdi. Muhtarlık binasına gelen muhtar İdris Keskin içeri giremeyince hayatının şokunu yaşadı. Geçmişte köylüler tarafından imkânsızlıklar içinde imece usulüyle yapılan ve yıllardır Söğüt Muhtarlığı'nca kullanılan bina Söğüt, köy statüsündeyken köy adına kayıtlıydı.

Muğla'nın, büyükşehir olmasıyla Söğüt Muhtarlığı, Marmaris Belediyesi'ne geçti ve 8 yıl boyunca bina muhtarlık olarak kullandı. Ancak muhtarlık binası, belediye tarafından tahliye edilince 1672 vatandaşın muhtarlık hizmet alması engellendi.

"ŞAFAK OPERASYONU"

MAKAM odası olarak kullandığı odanın da kapı kilidinin değiştiğini gören Keskin, odada bulunan ve muhtarlığa ait olan evrak ve eşyaların düzensizce depoya atıldığını söyledi. Keskin yaşanan bu olay üzerine jandarmaya giderek 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçuyla Marmaris Belediyesi'nden davacı ve şikâyetçi oldu.

Yaşanan olay üzerine AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Anlaşılıyor ki muhtar CHP ve Marmaris Belediyesine muhalif ki tabiri caiz ise belediye tarafından tertip edilen şafak operasyonuyla kapı dışarı ediliyor. CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare etmek için iktidar olursa, CHP'ye oy vermeyen muhalifler ana vatanından sınırdışı mı edilecek?" dedi.

■ FERDİ YAVUZ