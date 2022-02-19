Ormandaki cinayetin nedeni organ cinayeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman'da bir çoban tarafından ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Aykurt cinayetiyle ilgili tutuklanan Yasin İkiz, ifadesinde korkunç gerçeği itiraf etti. Yasin İkiz'in tüyler ürperten ifadesinde, Facebook'ta sahte kadın profili açıp Aykurt'la tanıştığını, daha sonra kendisini ormanlık alana çektiğini, amcası ve yanındaki 3 kişiyle birlikte aralarında organ ticaretinden çıkan tartışma üzerine Aykurt'u öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

ABİSİ MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Fethiye'den "İzmir'e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018'de evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan ve Şubat 2020'de Dalaman'da bir çoban tarafından cesedi bulunan Burhan Aykurt cinayetinin altından organ mafyası çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Yasin İkiz (36), cinayeti amcası ve yanındaki 3 kişiyle işlediğini itiraf etti. İkiz tutuklanırken, soruşturma kapsamında amca Şerif İkiz (55) de yakalandı. Özel bir şirkette dağıtım elamanı olan, yıllık izne ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına çıkmıştı.

AMCAYA DA ADLİYE YOLU

Adli Tıp'taki incelemede Burhan Aykurt'un ölümünün, ateşli silahla yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile kafa içi travması olduğunun belirlenmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Faili meçhul olayın aydınlatılması için çok yönlü fiziki ve teknik çalışmaların ardından şüpheliler tespit edildi. İlk olarak polis, izine ulaştığı şüpheli Yasin İkiz'i, önceki gün Dalaman'da yakaladı. İkiz'in, Facebook'ta sahte kadın profili açıp önce Aykurt'la yakınlaştığını, ardından kendisini ormanlık alana çağırdığını, amcası ve yanındaki 3 kişinin de organ ticareti yaptıklarını ve Burhan Aykut ile bu sebepten çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediklerini itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda amcası Şeref İkiz de Fethiye'de gözaltına alındı. Amca İkiz, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖMER KUNDAKÇI