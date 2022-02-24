Bodrum’da ekipler harekete geçti! Hepsi tek tek yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Gümbet tekne bağlama iskelesinin yanında inşa edilen kaçak ve ruhsatsız 46 derme çatma iskelenin yıkımlarına başlandı.

Bodrum Belediyesince tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebligatın ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'si sorumlularınca kaldırıldı. Kalan iskelelerin yıkımı, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından zabıta müdürlüğü gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Bir çoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yıkımların üç günde tamamlanması planlanıyor.