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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Aile kahreden manzara ile karşılaştı

Muğla'da korkunç olay! Aile kahreden manzara ile karşılaştı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan olayda, evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki Samet Bulut'tan haber alamayan aile üyeleri evlerinin arka tarafında korkunç manzara ile karşılaştı. Bulut'un eski bir ahşap yapıda intihar ettiği ortaya çıktı.

İHA

26.02.2022, 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 13:35

Muğla’da korkunç olay! Aile kahreden manzara ile karşılaştı

Edinilen bilgiye göre, Bozarmut Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası Samet Bulut'un (48) Cuma günü işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi kendisini aramaya başladı.

Kız kardeşi ve ailesi defalarca Samet Bulut'un telefonunu aramasının ardından telefon sesini duyan aile, evin arka tarafında ahşap bir eski yapıda intihar eden Bulut'un cansız bedenini buldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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