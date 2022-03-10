Haberler Muğla Feci şekilde can vermişlerdi! Ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesinde ağıtlar yürekleri yaktı

Feci şekilde can vermişlerdi! Ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesinde ağıtlar yürekleri yaktı

Almanya'da yaşayan Ebru Turan Sollwedel ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki üç çocuğunun yaşadığı evde 2 Mart'ta yangın çıktı. Anne ve 3 çocuğu yangında feci şekilde hayatını kaybetti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenazede ağıtlar yürekleri dağladı.