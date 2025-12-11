Cani koca Ayşenur'u sırtından bıçakladı! Dehşet anlar kameraya yansımıştı: Ablası vahşet anlarını anlattı

O anlara tanıklık eden küçük Batuhan, annesini korumak için eline aldığı kürekle saldırgana karşı durmaya çalıştı. Ancak çocuğun çabası saldırıyı engelleyemedi. Genç kadın aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılırken, köylülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı. Ayşenur Bölükbaşı ağır yaralı halde Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Yasin Bölükbaşı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BALKON KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRDİ"

Yaşananların ardından sesini duyurmak isteyen Ayşenur'un ablası Sevda Kırık SABAH'a konuştu, "Bir buçuk sene önce Ayşe babamın yanına yerleşti ama Yasin onu yine rahat bırakmadı. Uzman çavuştu, görevinden uzaklaştırıldı. Daha önce de eve gelip Ayşe'nin telefonunu gasp etti. Kardeşimin telefonunda onun uyuşturucu kullandığına dair görüntüler vardı, telefonu alıp hepsini yok etti. Sürekli barışmak istiyordu. Son olarak pazartesi günü yine arayıp 'gel konuşalım' dedi, kardeşim kabul etmedi. Babam bakkaldı, annem Ayşe ve çocuklar evdeydi. Ayşe çelik kapıyı kilitledi ama bu kez Yasin balkon kapısını kırıp içeri girdi. Kardeşim kaçmaya çalıştı, kapıda yakalayıp saçından çekti, sırtından bıçakladı. Tam boğazına saplayacakken babam müdahale edip bıçağı aldı. Ardından yaşanan arbede sırasında babamın ayağı kırıldı, dokuz dikiş atıldı, kaburgalarında da kırık var. Sesimiz duyulsun, gereken cezanın verilmesini istiyoruz."