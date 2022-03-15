“Türklerin kalbi çok büyük”

İngiliz vatandaşı Mick Scarsbrook (61), tam 33 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve İngiltere'ye sadece aile ziyaretleri için giden Scarsbrook, çevresinde 'Mick Amca' diye tanınıyor. Türkiye'yi gezerek tanıttığı sosyal medya hesabıyla da tanınan Mick Scarsbrook, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın birçok ülkesini gezdiğini ancak Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Mick Scarsbrook, son 30 yılda Türkiye'de çok şeyin değiştiğini söyleyerek, "Dünyanın parlayan yıldızı olan Türkiye, kısa sürede büyük işler başardı" dedi

STANDARTLAR YÜKSELDİ

Scarsbrook şöyle konuştu: "Özellikle 20 yıldır enerjide, teknolojide, yollarda, hastanelerde standartlar çok yükseldi. Son bir yıldır Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de enflasyon arttı. Hayat pahalılığı arttı. Aynı sorun Almanya'da, ABD'de de var. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatları İngiltere'de de çok yüksek. Türkiye'de asgari ücret artırıldı. Hükümet enflasyonun düşürülmesi için çalışıyor. Bunu görebiliyoruz."

SAVAŞ DURDURULMALI

Scarsbrook, Rusya-Ukrayna savaşı için de, Türkiye'nin uzlaşma ve barış için çaba gösterdiğini söyleyerek, "Bu savaşta çocuklar, kadınlar, yaşlılar hayatlarını kaybediyor. Savaşın durdurulması lazım. Türkiye uzlaşma ve barışı sağlamak için büyük gayret sarf ediyor. AB ülkeleri ve NATO bu konuda başarılı olamadı. Türkiye hava sahasını açık tutarak, her iki ülkenin liderleri ve dış işleri bakanları nezdinde barış için girişimde bulundu. Bu çok zor bir görevdir. Bu görevi üstlenen Türkiye uzlaşmayı sağlamak, ölümleri durdurmak için dünyada lider ülke olduğunu ortaya koydu. Bu diplomaside mutlaka yol alınacaktır. Türkiye uzlaşmayı ve barışı sağlayan ülke konumunda olacaktır. Türkiye'nin girişimlerini taktirle karşılıyorum" dedi.

DİN VE IRK FARK ETMİYOR

Mick Scarsbrook, "Türkiye savaştan dolayı kaçan Ukraynalıları da misafir ediyor. Tıpkı Suriye ve Afganistan'dan gelenler gibi. Avrupa Suriyelilere kucak açmadı. Şimdi Ukraynalıları alıyor. Bu bir çifte standart. Ama Türkiye insani yaklaşımla Ukraynalıları da bağrına bastı. Türklerin insani özelliği ve kalbi çok büyük. Hangi milletten olursa olsun, dini, ırkı ne olursa olsun sahipleniyor" dedi.

GELECEK ADINA BÜYÜK YATIRIMLAR

TÜRKİYE'NİN gelecek için çevre dostu çabaları olduğunu da kaydeden Scarsbrook, "Türkiye bu konuda dünyadaki birçok modern ülkeden ileride. Güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisine devasa yatırımlar mevcut" dedi.

'ŞİMDİDEN 1 NUMARA'

SCARSBROOK, Türkiye tatil için olduğu kadar, yaşamak isteyenler için de çok güzel bir ülke. Yaşamak için ekonomik olarak diğer ülkelere göre daha ucuz ülke. Türkiye her haliyle gelişmesiyle, çağdaş dünya ile kıyaslandığında şimdiden dünyanın bir numaralı ülkesi haline geldi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CANKUŞ