Akyaka’da hayvan katliamı sürüyor

GEÇTİĞİMİZ hafta bir köpeğin ağaca asılı halde bulunduğu Muğla Akyaka'da bu defa 2 köpek ve 1 kedi zehirlenerek telef oldu. Akyaka Akçapınar'da yaşayan Alper Baydar, evinin bahçesinde bir köpeği hareketsiz halde buldu. Durumu yetkililere haber veren Baydar ve çevredekiler, bölgede iki köpeği daha aynı şekilde buldu. Gökova Hayvan Hastanesine kaldırılan köpeklerden ikisi telef oldu. Bir köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yine aynı bölgede bir kedinin de zehirlenerek öldürüldüğü öğrenildi. Duruma tepki gösteren hayvanseverler bir hafta önce bir köpeğin ağaca asılı bulunduğunu hatırlatarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER