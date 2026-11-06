İzmir'de İZMAR market açıldı! Cemil Tugay: 'İzmir'e tarihinde olmadığı kadar yoğun bir ilgi var'





"HER 1000 LİRALIK ALIŞVERİŞİN 250 LİRASI VATANDAŞIN CEBİNDE KALIYOR"



İZMAR'larda ürünlerin ortalama yüzde 25 daha uygun fiyata satıldığını ifade eden Başkan Tugay, her 1000 liralık alışverişin 250 lirasının vatandaşın cebinde kaldığını söyledi. Hem üreticinin hem tüketicinin hakkını koruduklarını dile getiren Başkan Tugay, "Bu marketlerde elimizden geldiğince ürünlerimizi üreticilerimizden alıyoruz. Pek çok kooperatif ürününü burada bulacaksınız. Üreticinin hakkını vererek, ödemesini asla geciktirmeyerek ürünleri alıyoruz ve burada satışa sunuyoruz" dedi.



"UCUZ FİYAT POLİTİKAMIZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK"



İZMAR'lara gösterilen ilgiyle tedarik kapasitesini güçlendirerek yeni yatırımlara hız kattıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Daha önce açtığımız marketlere gösterilen yoğun ilgiden dolayı biliyoruz; bu market de beğenilecektir. Şu an 200 tane market açsak vatandaşlarımız sevinecektir. Et ve süt ürünlerine büyük ilgi var. Fiyatları gerçekten piyasaya göre çok daha uygun. Aynı zamanda sağlıklı ve iyi etler olduğunu da garanti ediyoruz. Çünkü İZMAR'lara bizim mezbahalarımızda kesilen etler geliyor. Tedarik ile ilgili gerekli altyapıyı oluşturmadan market sayısını kontrolsüz şekilde çok artırmak istemiyoruz ama yavaş yavaş artıracağız. Ucuz fiyat politikamız ise her zaman devam edecek" şeklinde konuştu.



"KÜÇÜK MENDERES'İN KALKINMASI BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"



Küçük Menderes Havzası'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yapan Başkan Tugay, "Özellikle hayvancılıkta muhtemelen Türkiye'nin en fazla üretim yapan bölgesi. O nedenle bu bölgenin tarıma dayalı sanayileşmeye ihtiyacı var. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Ödemiş'in, Küçük Menderes bölgesinin kalkınması bizim için hayati öneme sahip. Burası Efeler diyarı, gerçekten çok kıymetli insanların yaşadığı yer. Yüzyıllara dayanan gelenekleri var. Bu gelenekler hem yaşam kültürüyle hem de üretimle ilgili. Bölgeye bu gözle bakmak, insanlarımızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek gerekiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen gençler kendi ilçelerinde, kendi köylerinde kazanabilsinler, işlerini büyütebilsinler, emekleri, ürettikleri karşılık bulsun. Bu bizim ana politikamız olmalı. Hepimizin burada hiçbir siyasi görüş farkı olmadan birleşmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"HEP BERABER KOL KOLA VERMELİYİZ, DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMALIYIZ"



İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede kırsal kalkınma programı hazırladıklarını, kapsamlı analizlerle köylerin, beldelerin, ilçelerin kalkınması için projelerin hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Tugay, tüm paydaşlara çağrı yaparak, "Bu bölgenin esnafı, sanayicisi, iş insanı, sivil toplumu, tabii devletimizin bütün kurumları hep beraber kol kola vermeliyiz ve gerçekten zor şartlarda güzel şeyler başarmış bu bölgenin insanlarına daha fazla imkan sağlamalıyız. Gençlerimize çok önem veriyorum. Gençlerimizin sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra, en başta iş ihtiyaçlarını karşılamalı, onlara yeni iş alanları açmalıyız. İyi bir yaşam için sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Bunu yaparken yalnızca şehir ve ilçe merkezlerini değil, beldeleri ve köyleri de aynı şekilde ele almalıyız" dedi.





"İZMİR'E TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR YOĞUN BİR İLGİ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin ve devlet kurumlarının desteğine vurgu yapan Başkan Tugay, "Son birkaç haftadır, İzmir'e tarihinde olmadığı kadar yoğun bir ilgi var. Her gün Ankara'dan farklı bir heyet ağırlıyoruz ve onlar ile İzmir'in geleceğini konuşuyoruz. Şuna hiç şüpheniz olmasın; İzmir'imizin dört bir köşesinde devletimizle beraber, bütün devlet kurumlarımızla beraber gerçekten çok daha yoğun bir çalışma dönemini başlattık. Bunun sonuçlarını hep beraber görecek vatandaşlarımız. Bu şehrin bir hemşehrisi olmak bir gururdur. Ödemişli olmak bir gururdur ve bu topraklarda yaşamak bir gururdur. Bu topraklarda yaşayan insanlar her zaman örnek insanlar olmuşlardır, her zaman çalışkan insanlar olmuşlardır. O nedenle bizim de üzerimize düşen görev, bu insanlarımıza hak ettikleri hizmeti en üst düzeyde vermektir. Ben görev sürem içerisinde sizlerin her birinizin her türlü sıkıntısı, her türlü ihtiyacı için bütün gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



GÖLCÜK'E ARITMA, KÜÇÜK MENDERES'E TEMİZLİK MÜJDESİ



Konuşmasının son bölümünde Ödemiş'e yatırım müjdeleri veren Başkan Tugay, "Ödemiş'in gerçekten büyük beldeleri var, çok önemli turizm merkezleri var. Bunların daha iyi hâle gelmesi için, daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmak da bizim temel görevlerimizden birisi. Gölcük, Türkiye'nin müstesna yerlerinden biridir. Gölcük'ün arıtmasını yakın bir zamanda mutlaka yapacağımızı duyurmak isterim. Küçük Menderes Nehri'nin kirlenmesine sebep olan bütün o kaynakları tek tek düzelteceğimizi söylemek isterim. Ve bunları yaparken de daha planlı sanayi, daha planlı tarım, daha planlı hayvancılık ve katma değeri daha yüksek bir üretim sağlayacağımızı, hedefimizin bu olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.



BAŞKAN TURAN: "BÜTÜN ÖDEMİŞLİLER DAHA HESAPLI ÜRÜNLERE ULAŞABİLECEK"



Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla kapılarını açan yeni şubenin açılışında konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Biliyorsunuz burası daha önce Otamış Market olarak çalışıyordu. Halkımıza daha çeşitli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunabilmek, mutfak ve ev ihtiyaçlarını daha hesaplı karşılamalarını sağlamak amacıyla Cemil Başkanımızla böyle bir süreç başlatmıştık. Bugün Ödemişlilerin et, süt, yoğurt ve temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabileceği bir mağazayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen bürokrat arkadaşlarımıza, bu kararın alınması sürecinde katkı sunan Ödemiş Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



ÖDEMİŞ'TEKİ YENİ ŞUBESİYLE 26 MAĞAZAYA ULAŞTI



Ödemiş'teki 26'ncı mağazanın yanı sıra İZMAR; Bayraklı'da Özkanlar, Orgeneral Nafiz Gürman ve Osmangazi; Bornova'da Çamdibi, Doğanlar ve Erzene; Buca'da merkez, Gediz, ESHOT, Sosyal Yaşam Kampüsü; Çiğli, Karabağlar'da Bozyaka; Karşıyaka'da Girne ve Nergiz; Konak'ta Gültepe ve Kemeraltı; Menemen'de merkez, Asarlık ve Ulukent; Gaziemir ve Aktepe; Aliağa, Tire ve Torbalı Ayrancılar mağazalarıyla İzmirlilere hizmet veriyor. İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda ise gezici mağaza aracılığıyla vatandaşlara ulaşılıyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



ÜRETİCİNİN ALIN TERİ UYGUN FİYATLARLA RAFLARDA



İZMAR mağazalarında, İzmirli üreticilerden temin edilerek hazırlanan ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Büyükşehir tarafından yerli üreticiden alınarak Ödemiş Et Entegre Tesisinde işlenen dana kuşbaşı etin kilosu 750 lira, dana kıymanın kilosu ise 650 liradan satışa sunuluyor. İzmirli üreticilerin sütlerinden alınarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda hazırlanan 1,5 kilogramlık İZMAR Kaymaklı Yoğurt 90 lira, 1 litre İZMAR Tam Yağlı Süt 38 lira, 500 gram İZMAR Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 189 lira, 500 gram İZMAR Taze Beyaz Peynir 130 lira, 1 litre İZMAR Şişe Ayran 50 lira ve 1 kilogram İZMAR Tereyağı 399 liradan raflarda yer alıyor.



Kooperatiflerden tedarik edilen ürünler arasında ise 1 kilogram İZMAR Çay 250 lira, 5 litre İZMAR Sızma Zeytinyağı 1690 lira, 1 kilogram İZMAR Siyah ve Yeşil Zeytin 171,50 lira, 600 gram İZMAR Tahin 130 lira, 800 gram İZMAR Üzüm Pekmezi 120 liradan satışa sunuluyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kooperatiflerden alınan yeşil zeytin, siyah zeytin, bal, tahin, pekmez, çay, zeytinyağı ile Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor.