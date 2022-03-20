Muğla’da hareketli dakikalar! Amatör lig maçında kavga çıktı

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan Düğerek Güneşspor ile Ortaca Belediyespor arasındaki karşılaşmayı, Ortaca Belediyespor 1-0 kazandı.
Kazanan takım futbolcuları sahada sevindiği sırada bir grup Düğerek Güneşsporlu taraftar sahaya girdi.
Ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
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