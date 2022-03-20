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Haberler Muğla Muğla'da hareketli dakikalar! Amatör lig maçında kavga çıktı

Muğla'da hareketli dakikalar! Amatör lig maçında kavga çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynanan Düğerek Güneşspor ile Ortaca Belediyespor futbol maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

20.03.2022, 17:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022, 18:03

Muğla’da hareketli dakikalar! Amatör lig maçında kavga çıktı

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan Düğerek Güneşspor ile Ortaca Belediyespor arasındaki karşılaşmayı, Ortaca Belediyespor 1-0 kazandı.

Kazanan takım futbolcuları sahada sevindiği sırada bir grup Düğerek Güneşsporlu taraftar sahaya girdi.

Ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Taraftarların stat dışına çıkarılmasıyla kavga son buldu.

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