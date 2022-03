Savaştan Türkiye’ye kaçtı! Ukraynalı eski futbolcu yaşadıklarını anlattı

Ukrayna Milli Takımı'nın eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, savaş nedeniyle Türkiye'deki arkadaşının daveti üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gelirken geçtiğimiz gün Manisa'da kaza yaptı. Çarpıştığı otomobildeki 4 kişinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazadan yara almadan kurtulan Yakovenko, "Ukrayna'dan son ana kadar ayrılmak istemedik ama Harkiv'de neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamalar oldu. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" dedi.





Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Rusya'nın başlattığı işgalin ardından menajer arkadaşı Yunus Emre Sayılgan'ın daveti ile İzmir'in Çeşme ilçesine gelmek üzere 9 gün önce Kiev'den yola çıktı. Beraberinde annesi, babası, babaannesi ve anneannesi ile nişanlısını ile birlikte zorlu bir yolculuktan sonra geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen 34 yaşındaki Yakovenko yönetimindeki cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Manisa Saruhanlı mevkisinde Özlem Çevik (34) yönetimindeki 16 ZU 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Özlem Çevik ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yakovenko ile cipte bulunan ailesi ise kazayı yara almadan atlattı. Yakovenko, bir otomobilin sıkıştırması sonucu şerit değiştirince arkadan gelen otomobilin çarptığı belirtti.





'YOLA ÇIKMADAN 50 METRE UZAKLIKTAKİ BİR ASKERİ TESİSE RUS FÜZESİ DÜŞTÜ'

Yakovenko, Rusya'nın hava taarruzlarıyla savaşın başladığı ilk gün bir kulüple görüşmek için Odessa kentinde olduğunu belirterek, "Savaş başladığında otelde tek ben kalmıştım. Hava sahasının kapanmasıyla uçağım iptal oldu. Bir taksi tutarak ailemle yaşadığımız Kiev'e gitmeye karar verdim. Daha yola çıkmadan 50 metre ilerideki bir askeri tesise Rus füzesi düştü. 5 saatlik yolu 11 saatte Kiev'e dönebildim. Savaşın ilk günlerinde bütün Ukraynalılar gibi telefonuma uygulama indirdim. Tehlike olduğunda herkes gibi apartmanların altındaki sığınaklara iniyorduk. Evin içlerinde pencerelerden uzak durmaya başladık. Son ana kadar ayrılmak istemedik ama en sonunda Harkiv'de neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamaları gördük. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.





'UKRAYNA SONUNA KADAR SAVAŞACAK'

Yakovenko, "Her an patlamaları görüp duyabiliyorduk. Şehrin içinde çatışma yoktu ama Rus sabotaj grupları vardı. Emre beni ve tüm ailemi savaşın başından beri çağırıyordu. Durum kötüleşmeye başlayınca babamın sağlık durumu da kötü olduğu için ayrılmaya karar verdim. Belçika vatandaşlığım da var. Şehrin nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası ayrılmış durumda. Ruslar halen şehrin içine giremiyor, çünkü bizim ordumuz gerçekten çok güçlü. Sadece şehri bombalayabiliyorlar. Onların planları 2-3 günde ülkeyi almaktı ama 2 hafta oldu henüz şehri alamadılar. Sadece Herson'u aldılar. Geri kalan yerlerde Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkı savaşıyor. Aldığımız bilgiye göre şimdiye kadar 15 günde 15 bin Rus askeri öldü. Bu Çeçen Savaşı'ndan, Afganistan Savaşı'ndan daha yüksek bir rakam. Onlar için beklemedikleri kadar zor oldu" dedi.



'TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ukrayna'dan Türkiye'ye yolculuklarının çok zorlu geçtiğini belirten Yakovenko, "Yaşlı ailemle birlikte geldiğim için çok zorlu yolculuk oldu. Her gün yaklaşık 7 saat araba kullandım. Buraya ulaşmak 8 gün sürdü. Kiev'le Lviv arasında çok yoğun bir trafik ve kontrol noktaları vardı. Bütün umudumuz savaşın bir an önce bitmesi. Savaş bittikten sonra aynı yolu ailemle barış içinde geçmek istiyorum. Politikacıların aklında ne olduğunu bilmiyorum ama Ukrayna'nın sonuna kadar savaşacağını biliyorum Türkiye'deki herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna halkı olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok iyi anılarım var. Geçen sene babam burada çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı yapan doktor ve ekibi olmasa babam hayatını kaybetmiş olurdu. Dün yaşadığım kazada bile herkes bana çok nazik davrandı" ifadelerini kullandı.





BABASI DA ÜNLÜ FUTBOL ADAMI

Oleksandr Yakovenko'nun 57 yaşındaki babası Pavlo Yakovenko, Dinamo Kiev'in efsane futbolcuları arasında gösteriliyor. Kiev ekibinde 1982-1993 yılları arasında oynayan, 1986-1990 yılları arasında Sovyetler Birliği Milli Takımı formasıyla mücadele eden Pavlo Yakovenko, Khimki, Kuban Krasnodar, Rostov gibi kulüpler ile Ukrayna U21 Milli Takımı'nı çalıştırdı. Yakovenko, geçen yıl mayıs ayında Bodrum'da beyin ameliyatı geçirip ölümden döndü.



VIDA'NIN TAKIM ARKADAŞI

Ukrayna'da Metalist Kharkiv ve Dinamo Kiev, Belçika'da Lierse, Genk, Anderlecht, Westerlo, İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Malaga gibi kulüplerde forma giyen, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de birçok maça çıkan ve 2016 yılında futbolu bırakan Oleksandr Yakovenko, bir dönem de Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'yle Dinamo Kiev'de takım arkadaşı olduğunu bildirdi. Yakovenko, savaş başlamadan henüz 1 gün önce Vida'yla telefonda konuştuklarını da söyledi.