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Haberler Muğla Henüz 2 yaşındaydı! Pencereden düşen Selim hayatını kaybetti

Henüz 2 yaşındaydı! Pencereden düşen Selim hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yürek yakan olayda 2 yaşındaki Selim Çetinkaya pencereden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne baba, sinir krizi geçirdi.

DHA

24.04.2022, 21:31

Henüz 2 yaşındaydı! Pencereden düşen Selim hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Fethiye'nin Babataş Mahallesinde meydana geldi. Ramazan-Fulya Çetinkaya çiftinin çocukları Selim Çetinkaya, oturdukları 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye kaldırılan Selim'in durumu ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Selim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ramazan-Fulya Çetinkaya çifti, sinir krizi geçirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Selim'in cenazesi, Seydikemer ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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