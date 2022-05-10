Ünlülerin favori kıyılarında iskele temizliği

Güney Ege sahillerinde kıyıları istila eden kaçak iskeleler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te binlerce iskeleden 150'sinin yıkıma başlandı. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi koordinesinde, Söğüt, Bozburun ve Selimiye köylerinde kaçak inşa edilen 150 iskelenin yıkımına Söğüt sahilinden başlandı. Bölgede 1000'den fazla olduğu tahmin edilen Söğüt'te 40, Bozburun'da 50 ve Selimiye'de 60 olmak üzere 150 iskele tespit edilerek yıkım kararı verildi.

RESTORAN OLDULAR

Marmaris Çevrecileri Derneği başkanı Ahmet Kutengin Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, bölgede kaçak inşa edilen birçok iskelenin işletme sahipleri tarafından masa sandalye atılıp restoran haline çevrildiğini söyledi. Kutengin, "Kaçak iskeleler deniz anası istilasını aratmıyor. Kıyı kanununa göre her iskele arasında 200 metre mesafe olması gerekiyor. Ancak , bu kurala uyulmuyor. Bu da yetmiyormuş gibi restoran ve otel sahipleri iskelelere masa sandalye atıp müşterilerine deniz manzarasında yemek hizmeti vermeye başladı. Su sporları istasyonlarında bulunan yüzer iskeleler konulursa hem deniz dibi korunur hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olur" diye konuştu.

VURAL EFECİK