Silah ruhsatı için kendi aracını kurşunlamış

Muğla Bodrum'da geçtiğimiz hafta film yapımcısı Sertuğ Alptekin, kamyoneti ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını iddia etmişti.



KOVANLAR İNCELENDİ

Ancak yapılan incelemelerde Alptekin'in (49) aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi. Alptekin Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs'ta, silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu. JASAT'ın incelemesinde mermi izi ve boş kovan bulundu. Alptekin swap alınmasını da kabul etmedi. Jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Öte yandan olay günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden Alptekin'e kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca için can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi. Ekipler kovanların Alptekin'in tabancasından atıldığını tespit etti ve suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alptekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



■ ADEM ÜLKER

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