Marmaris’teki orman yangını şiddetlendi! Alevler Okluk Koyu’na ilerliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan beri olay yerinde olduğunu belirtti.