Marmaris’teki orman yangını şiddetlendi! Alevler Okluk Koyu’na ilerliyor

Dün akşam saatlerinde Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangınında, rüzgarın şiddetini arttırması sonrası tekrar gökyüzüne alevler yükselmeye başladı.
Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesi ve rüzgarın da etkisini kaybetmesi ile şiddetini azaltmıştı. Ancak bölgede rüzgarın yeniden hız kazanması ile birlikte yangın şiddetini artırmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.
22.06.2022, 14:48
Dün akşam saatlerinde Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangınında, rüzgarın şiddetini arttırması sonrası tekrar gökyüzüne alevler yükselmeye başladı.
Sabah saatlerinde 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahalenin başladığı orman yangınına karadan da binin üzerinde ekip müdahale ediyor.
Sabah saatlerinde şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını 13.30 sıralarında rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar bürüdü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. 14 uçak ve 20 helikopter yanan saha üzerine sık sık sorti yaparak su boşaltıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan beri olay yerinde olduğunu belirtti.
Yangın sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Koca, "Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz, 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.