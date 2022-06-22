Marmaris’teki orman yangınından yürek yakan kareler

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. İşte yangından ortaya çıkan ciğerleri yakan kareler...
22.06.2022, 10:28
Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye İzmir, Antalya ve Denizli'den de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALİNDEDİR'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Kirişci, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, yangına müdahale çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile eşgüdüm halinde devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir."
BAKANLAR KİRİŞCİ VE SOYLU, BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde takip etmek üzere Marmaris'e hareket etti.
'MANİPÜLASYONLARA KARŞI RESMİ KANALLARI TAKİP EDİN'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Marmaris'te süren yangın hakkında çıkan haberlerin resmi kanallardan takip edilmesi gerektiği belirtilerek, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" ifadeleri kullanıldı.
OGM: BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğü belirtilerek "Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz buradayız. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalışıyoruz" denildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, alevlerin etki ettiği alanın yapısal özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İlemin, "Geçtiğimiz yaz ağustos ayında bu alanın hemen güneyinde büyük bir yangın yaşamıştık. Yaklaşık 70 bin hektarlık bir alan yanmıştı. Bu sene de bu bölgede bir yangın başladı. Burası Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak 2020 yılında ilan edildi. Bizim 2017 yılında bu bölgede yapmış olduğumuz doktora çalışmalarımızın sonucunda bu bölgede çok önemli 4 tane yaban hayatı unsuru tespit ettik.
Bunların birisi ülkemizin güneybatısında yayılış gösteren önemli bir yaban kedisi olan karakulak. Aynı zamanda dünyada bir kızılçam ormanında yaşayan tek bozayı popülasyonu bu bölgede yaşıyor. Alanda nadir de olsa kurt görünüyor. Kurtların deniz seviyesine çok yakın yaşadığı noktalarda bir tanesi. Bu çok önemli bir özelliği.
Görmüş olduğunuz vadi tabanlarında bu bölgeye has orman türü var. Geniş yapraklı günlüklü ormanları. Bu vadinin tabanında akan sularda su samurları yaşıyor. Bu bölgedeki suyun nadir, temiz olduğunun göstergesi indikatör bir tür olan su samurları" diye konuştu.