Muğla Marmaris’te orman yangını! 20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Marmaris'te orman yangını! Tüm ekipler teyakkuz halinde