Marmaris orman yangınını çıkaran kundakçı Sacit Ayhan kaç yıl hapis yatacak?

Muğla'nın Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde çıkan ve 5 gündür süren yangınla ilgili soruşturmada, bölgedeki işletmelerdeki güvenlik kameraları, fotokapanlar, kameralar ile PTS kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, bin 832 şüpheli ve aracı da sorguladı. Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede, yakılmış 3 araç lastiği terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

ALKOLLÜ OLARAK YAKALANDI

Motosikletin, 5 suç kaydı bulunan Sacit Ayhan'a (34) ait olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, sosyal medya hesabında, yangın öncesinde çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgeden konum paylaşarak ailesine aralarındaki miras sorunu nedeniyle tehdit cümleleri sarf ettiği tespit edildi. Ayhan, Saklı Koy mevkiindeki ormanlık alanda alkollü olarak yakalanırken, yakınında da benzin dolu beş litrelik 2 pet şişe ele geçirildi. Sorgusunda, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, ve kendisini dışlandığını öne süren Ayhan, bu nedenle, alevlerin içine girip intihar etmek için, 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını, iddia etti.

CİĞERLERİMİZİ YAKMANIN BEDELİ SADECE 10 YIL!

Orman yangını çıkarma suçlarını düzenleyen 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre 'taksirle veya kasten işlenebilen orman yangınına neden olma suçları' olarak ikiye ayrılıyor. 3 bin hektar ormanın yanmasına ve doğada yaşayan binlerce hayvanın ölümüne neden olan Sacit Ayhan, kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Bu cezayı alması durumunda 6 yıl 8 ay sonra cezaevinden çıkacak. Hukukçular ormanı yakanlara yönelik cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini belirtiyor.

Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş, "Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor.

Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. Ayrıca yangın sonucu doğan zarar, yakan kişiden istenebiliyor" dedi.

Avukat Yaşar Sarı, "Anayasa'ya göre ormanları yakmak, yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Orman Kanunu'nun 110. Maddesine göre kasten orman yakan kişinin cezası, 10 yıldan az olamaz. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. 10 yıllık cezanın infazı ise 6 yıl 8 ay. Bu cezalar yeterli değil. Ailesine kızıp, ormanı yakan kişi 6 yıl sonra serbest kalmamalı" dedi.

Sabah'tan Ömer Çetin'in habeirne göre, Avukat Murat Sultansu: "Orman yakmanın daha caydırıcı bir cezası olmalı. Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. Yargı paketine ivedilikle eklenmelidir" dedi.

4 HEKTAR ALAN YAKTI 155 BİN LİRA ÖDEDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Arif Ö., eski eşyaları yakarken, alevler ormana sıçradı. 4 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Mahkeme, araziyi yeniden ağaçlandırma bedeli olan 121 bin lira ile 4 saat süren yangına 34 görevli ile 16 araç müdahale etmenin maliyeti olan 34 bin lira olmak üzere, toplam 155 bin liralık zararı Arif Ö.'nün ödemesine karar verdi.

TARLA ALANI İÇİN ORMANI YAKTI 10 YIL CEZA ALDI

Manisa merkeze bağlı Karakoca köyünde 2001'te çıkan yangında çam ağaçlarıyla kaplı yeşil alan küle döndü. Manisa Ağır Ceza Mahkemesi, tarla açmak için ağaç kesip yangın çıkaran 52 yaşındaki Haki G.'yi 10 yıl hapis ve 6 bin 84 TL para cezasına çarptırdı.

Başkan Erdoğan Marmaris'te açıkladı! Yangın kontrol altına alındı

Yangının çıktığı noktayı ‘Kadro’ buldu! Bunu yapabilen tek köpek