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Yangının çıktığı noktayı ‘Kadro’ buldu! Bunu yapabilen tek köpek

Marmaris'te 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oldu, kundakçı şüpheli yakalandı ve suçunu itiraf etti. Yangının çıktığı noktayı ise Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği 'Kandro' buldu.