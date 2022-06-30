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Haberler Muğla Milyonluk yat yeniden Bodrum'da! Dünyanın en büyüklerinden

Milyonluk yat yeniden Bodrum'da! Dünyanın en büyüklerinden

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl Bill Gates'i getiren Lana isimli süperyat yeniden ilçeye geldi. Süperyatta bu kez kimin olduğu ise merak edilirken yatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olduğu öğrenildi.

İHA

30.06.2022, 16:31

Milyonluk yat yeniden Bodrum’da! Dünyanın en büyüklerinden

107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Lana isimli süperyat, yeniden Bodrum'a geldi. 2020 yılında İtalya'nın Livorno kentinde inşa edilen 3 bin 891 grostonluk Lana, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Dünyanın en büyük süperyatları arasında 60'ncı sırada bulunan 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olduğu belirtildi. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan "Lana", kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli.

Süperyatta kimin olduğu ise merak konusu oldu. Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, 24 Ekim 2021 tarihinde Lana ile Bodrum'a gelmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi'ne giren Gates ve beraberindekiler, kalede 2 saat vakit geçirmişti.

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