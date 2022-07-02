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Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza: Beton mikseri 4 otomobili biçti

Muğla'da korkunç kaza: Beton mikseri 4 otomobili biçti

Muğla'dan Aydın istikametine giden beton mikseri freninin boşalması sonucu önündeki 4 otomoile çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken ekipler soruşturma başlattı.

İHA

02.07.2022, 16:34

Muğla’da korkunç kaza: Beton mikseri 4 otomobili biçti

Kaza Muğla Aydın karayolu Kafaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 42 M 1220 plakalı beton mikseri, önünde seyreden 34 MNT 04, 35 P 7217 ve 54 AEU 133 plakalı otomobillere çarptı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonucu olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 34 MNT 04 plakalı araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı olan ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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