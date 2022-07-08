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Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor! Yöresel lezzetlerde ipin ucu kaçtı

Pahalılığı ile bilinen gözde turizm merkezi Bodrum'da fiyatlar 'pes' dedirtmeye devam ediyor. Lahmacun fiyatları 300 TL'ye kadar çıkarken şimdi de Bodrum'un yöresel lezzetlerinden olan Çökertme Kebabı fiyatı ile cep yakıyor. Bazı mekanlarda kebabın ortalama 380 TL iken popüler mekanlarda 560 TL'ye kadar çıkıyor.

TAKVİM

08.07.2022, 09:38

Bodrum’da fiyatlar cep yakıyor! Yöresel lezzetlerde ipin ucu kaçtı

Bodrum'dan yansıyan fiyatlar, sosyal medya gündeminden düşmüyor.

195 TL'lik lahmacunun kapışıldığı, 50 gramı 1.500 TL olan havyarın yok sattığı Bodrum'da yöresel lezzetlerden biri olan Çökertme Kebabı da cep yakıyor.Ortalama 300 ile 380 TL arasında servis edilen ve antrikottan yapılan Çökertme Kebabı, popüler mekanlarda 560 TL'ye kadar varan fiyatlarla menüdeki yerini alıyor.

Öte yandan İstanbul'da da şubeleri olan Yalıkavak'taki bir kebabçıdan yansıyan fiyatlar da sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir porsiyon soğan ile sarımsağı 90 TL'ye müşteriye sunan kebapçı, "padron" denilen İspanyol biberinin bir porsiyonunu da yine 90 TL'den servis ediyor.

Biberin kilosu ise 30 TL iken porsiyona sadece 5 adet düşüyor.

Bu arada Bodrum Türkbükü'ndeki kuaförlerde de bir fön tam 300 TL'ye çekiliyor.

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