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Haberler Muğla Datça'da hareketli anlar! Ekipleri alarma geçirdi

Datça'da hareketli anlar! Ekipleri alarma geçirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Recep Sinan Kanışkan dönüş yolunda kaybolarak mahsur kaldı. Bulunduğu yerin konumunu tam olarak ekiplere bildiremeyen Kanışkan, yaklaşık 5 saat sonra bitkin halde bulundu.

DHA

18.07.2022, 08:49

Datça’da hareketli anlar! Ekipleri alarma geçirdi

Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında dağ yürüyüşüne çıkan Recep Sinan Kanışkan, dönüşte yolu bulamayınca kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağda mahsur kaldığını belirten Kanışkan, yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, MAG-AME ve Aktur Tatil Sitesi Güvenlik görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip arama çalışması başlattı. Bulunduğu yerin konumunu tam olarak ekiplere bildiremeyen Kanışkan, yaklaşık 5 saat sonra, saat 21.00 sıralarında, İndere mevkisindeki dağlık alanda bitkin halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Kanışkan, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

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