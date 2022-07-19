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Haberler Muğla Milas'taki yangın kontrol altına alındı

Milas'taki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA

19.07.2022, 20:14

Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 6 uçak, 6 helikopter, 12 arasöz, 6 su tankeri ve 3 dozer görev aldı.

Yangın, yakınında bulunan turistik tesise sıçramadan söndürüldü.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Bir yangın da Milas Selimiye'de! Ekipler alarma geçti

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