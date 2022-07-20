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Haberler Muğla Bodrum'a bir günde 2 kruvaziyer yanaştı! 2 bin 804 yolcu getirdi

Bodrum'a bir günde 2 kruvaziyer yanaştı! 2 bin 804 yolcu getirdi

Muğla'nın en çok tercih edilen turizm ilçelerinden biri olan Bodrum'da kruvaziyer turizmi tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye 2 dev yolcu gemisi ile birlikte 2 bin 804 turist geldi. Bodrum sokaklarında yürüyüş ve alışveriş yapan yolculardan bazıları denize girerek serinledi.

İHA

20.07.2022, 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 14:36

Bodrum’a bir günde 2 kruvaziyer yanaştı! 2 bin 804 yolcu getirdi

Bodrum'da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor. Marshall Adaları bayraklı 238 metre boyundaki Riviera isimli dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide ağırlıklı ABD uyruklu olmak üzere toplam 493 yolcu ve 772 mürettebat bulunuyor. Riviera, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.



İlçeye gelen diğer gemi ise 275 metre boyundaki Malta bayraklı Mein Schiff 5 isimli gemi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı Alman olmak üzere toplam 2 bin 311 yolcu ve 889 mürettebat bulunuyor. Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.



Sabah saatlerinde gelen 2 gemideki yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine gitti. Bodrum sokaklarında yürüyüş ve alışveriş yapan yolculardan bazıları denize girerek serinledi. Kimi yolcular tekne turuna çıkıp Bodrum koylarının tadını çıkarırken kimileri de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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