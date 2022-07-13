Dev kruvaziyer Costa Venezia İzmir’de

İstanbul'dan yaklaşık bin 500 turistle yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir Limanı'na yanaştı. Çoğunlukla içerisinde İtalyan yolcuları barındıran, lüks otel konforunda 2 bin 116 kamarası bulunan 135 bin tonluk turistik gezinti gemisi Costa Venezia yaklaşık olarak bin 500 yolcusuyla İzmir Limanı'na demir attı. Turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Saat 12'de İzmir'e yanaşan lüks gemi, akşam saat 8'de limandan demir alarak Bodrum'a doğru hareket etti.



15 GÜNDE BİR SEFER YAPIYOR

İtalyan bandıralı Costa Venezia, genellikle İtalya'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcularıyla birlikte bir haftalık sefere çıkıyor. İstanbul'dan İzmir'e gelen gemi, ardından Bodrum'a ve Yunan Adaları'na sefer düzenliyor. Seferi tamamladıktan sonra ise İstanbul'a geri dönüyor.





KUŞADASI'NDA 2 GÜNDE 16 BİN TURİST SEVİNCİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin yabancı turist geldi. Kente gelen turistler esnafa adeta çifte bayram yaşattı. Önemli kruvaziyer limanlarından Ege Port Kuşadası'na son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. Turistlerin yanı sıra mürettebat üyesi 5 bin 800 kişi de ilçeye giriş yaptı. Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti, bir bölümü ise ilçede kaldı. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gelen yabancı turistlerle esnafın adeta çifte bayram yaşadığını kaydetti. Yarın iki kruvaziyerin daha limana yanaşacağını aktaran Güngör, "Limanımız şöhretli günlerine döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazanç sağlamasını diliyorum." dedi.



MERT ALPDÜNDAR / İBRAHİM UZUN