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Haberler Muğla Bodrum'da milyonluk dolandırıcılık: Pinokyo vurgunu

Bodrum'da milyonluk dolandırıcılık: Pinokyo vurgunu

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum Ortakent'te dört kişilik bir ekip kendilerini emlakçı olarak tanıtıp 1,5 milyon liralık vurgun yaptılar. Tatil için talepte bulunan kişilerle görüntülü konuşan grup, Pinokyo isimli siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandırıp ortadan kayboldu

SABAH

20.07.2022, 09:07

Bodrum’da milyonluk dolandırıcılık: Pinokyo vurgunu

Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı! Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu. Mağdurlar, şikayette bulundu.

Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

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