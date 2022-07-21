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Haberler Muğla Bodrum'da pinokyo vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltında

Bodrum'da pinokyo vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltında

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki "Pinokyo" adlı sitedeki evleri kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

AA

21.07.2022, 10:31

Bodrum’da pinokyo vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi.

Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu.

Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bodrum'da milyonluk dolandırıcılık: Pinokyo vurgunu

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