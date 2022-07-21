Haberler Muğla Bodrum'da pinokyo vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltında

Bodrum'da pinokyo vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltında

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki "Pinokyo" adlı sitedeki evleri kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.