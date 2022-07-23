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Haberler Muğla Resmi Gazete'de yayımlandı! Muğla'da o alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Muğla'da o alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ülkemizin önemli turizm noktalarından olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA

23.07.2022, 09:17

Resmi Gazete’de yayımlandı! Muğla’da o alanlar ’kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

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