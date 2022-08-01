“Kızımı öldürmeden önce işkence yapmışlar”

Muğla Milas'ta çalıştığı eğlence mekanında başına sert bir cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır (46), "Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğumu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz değil. Yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.



3 AY ÖNCE MUĞLA'YA GİTMİŞ

Konya Karapınar'da oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M. Bayır'ın (16) tedavi masrafları için Milas'a gidip bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına bir cisimle vurularak öldürüldü ve cesedi bahçedeki havuza atıldı. Bayır'ın cenazesi Konya'da defnedilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.





Dört çocuk babası Oğuzhan Bayır, "Zehra, daha önce Konya'da bir simitçide çalışıyordu, 3 ay önce ayrılıp rahatsız olan kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için çalışmak üzere Muğla'ya gitmişti. Jandarma arayıp olayı 'trafik kazası' diye bildirdi. Kardeşimle gittik ve öldürüldüğünü öğrendik" dedi.



Kızının başına balta ya da satırla vurduklarını iddia eden baba Bayır, "Vurmadan önce çocuğumu çok dövmüşler. Kemiklerini kırmışlar. Zehra ne yaptı size? Biz hayvanlara kıyamıyoruz. Bir can bu kadar ucuz mu? En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Kızının nişanlanıp ayrıldığını, ardından yeniden barıştığını aktaran Bayır, "Olay günü de 'Valizlerimi topladım. Bugün akşam biniyorum' demiş. Sonra onlardan alacağını mı istedi, ne istediyse... Cumartesi günü gece 03.00'te Zehra'yı arkadaşları ile birlikte eve getirmişler. Zehra'yı öldüren kişi, 'Benim telefonda bir şeyler var, bir bakıver' demiş. Bir süre sonra da ayrılmış. Arkadaşları o andan itibaren bir daha kızıma telefonla ulaşamamışlar, kendisinden haber alamamışlar" ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine toprağa verildi. Olayla ilgili H.K, Y.İ, T.K, T.İ, Ü.K. Ömer İlter ve İlimder İlter'i polis gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlimder İlter, Ömer İlter ve Ü.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OSMAN AKÇA