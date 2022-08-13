Osman yola geldi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 4 kilometre uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarı'nda 2 yıldır devam eden ve vatandaşları çileden çıkaran çalışmaların Yeni Asır Gazetesi tarafından 19.07.2022 tarihinde "Yola gel Osman" başlıklı manşeti ile gündeme taşınmasının ardından CHP'li büyükşehir belediyesi harekete geçti. "Turgut Özal Bulvarı, Sazak Caddesi ve Menteşeoğlu Caddesi ile Muhtelif Mahallelerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi" yapım işine ait ihale 11 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da 2 no'lu hizmet binasında yapıldı. İhalenin ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan ama yıllardır yapılmayan yolda inceleme yaptı.



AÇIKLAMALAR SES GETİRDİ

Gökcan, Kavaklıdereli vatandaşların haklı isyanını anlattığı 3 hafta önceki açıklamalarının ses getirdiğini söyledi. Kavaklıdereli hemşerilerinin 2 yıldır yapılmayan 4 kilometrelik yolla yolla ilgili isyanını Yeni Asır Gazetesi'nde dile getirdiğini belirten Gökcan, "Kavaklıdere'den tüm Türkiye'ye duyurduğumuz mesaj yerine ulaştı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır çile çektiğiniz yolun yapılmasına karar verdi ve resmi web sitesinden 'Turgut Özal Bulvarı Yol Yapım Çalışması' için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu" dedi.



'HER YERDE PROBLEM VAR'

Gökcan, 2 yılın sonunda nihayet harekete geçildiğini, yol yapım çalışmasının önümüzdeki günlerde başlayacağını dile getirerek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 4 dönemdir AK Parti'ye oy verdikleri için adeta cezalandırdığı Kavaklıdereli vatandaşların yol çilesinin de sona ereceğini söyledi. Gökcan, yaptığı heykeller ve parklarla ünlü CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yolu yapmak zorunda kaldığını anlatarak, "Ne altılı masa üyeleri, ne de CHP zihniyeti, Muğla'mızı veya Türkiye'yi yönetecek yetenek ve vizyona sahip değil. Muğla'mızın 13 ilçesinde kanalizasyondan altyapıya, ulaşımdan yol ve içme suyuna ve imar çalışmalarına kadar yetki ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde olan her yerde problem var" dedi.





SIRTINI DÖNÜP PROTESTO ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının 10. gündem maddesinin ardından AK Parti Menteşe İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eray Çiçek, belediye işçilerinin arasındaki maaş farklılıkları hususunda gerekli incelemelerin yapılarak çözüm önerilerinin görüşülmesi hakkında verdiği önergeye ilişkin söz almak istedi. Çiçek, geçen iki meclis öncesi işçilerin sorunları ile ilgili bazı konuları dile getirmek istediğini, ancak başkan Gürün tarafından kendisine söz verilmediğini söyledi.



"TÜRKİYE'DEKİ EN DÜŞÜK MAAŞ"

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin Türkiye'deki en düşük maaşı aldığını öne süren Çiçek, "Geçen iki meclis toplantısında konuşturmadınız. Bugün ek gündeme bu arkadaşlarımızın yaşamış oldukları sorunların alınmasını istiyoruz. Ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Şu an da Türkiye'de, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emekçi işçi kardeşlerimiz en düşük rakamları alıyorlar" diye konuştu. Çiçek'in konuşması devam ederken araya giren Başkan Gürün, Çiçek'in yazılı olarak dilekçe verdiğini belirterek, "Ben dilekçeni okudum. Bu meclisin konusu değil. Size yazılı olarak cevap vereceğiz. Geçen sefer de aynı şeyi yapmaya çalıştın. Yanlış yapıyorsun. Sana cevap vereceğim ben. Başka türlü olmaz" yanıtını verdi. ÇİÇEK'İN



MİKROFONU KAPATILDI

Başkan Gürün'ün Çiçek'in konuşmasını kesmesinin ardından Çiçek, "Başkanım bu arkadaşlarımız için burada bir ek ödemeye ihtiyaç olacak mı? Bunun ek bütçe için bu meclise gelmesi gerekmiyor mu? Eğer sırtınızı her defasında emekçi kardeşlerimize dönmeye devam ederseniz, ben de size sırtımı dönüyorum" dedi. Bu sırada Çiçek'in mikrofonu kapatıldı. Daha sonra da Çiçek, sandalyesini ters çevirerek başkan Gürün'e sırtını döndü.

Bir türlü yol alamadılar

OSMAN AKÇA