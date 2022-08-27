Anne oğul birlikte babalarını arıyorlar!

Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçilikle uğraşan 49 yaşındaki Orhan Bozkurt, bir tesadüf eseri annesi Melek Bozkurt'ın ağzından çıkan bir sözle çifte şok yaşadı. Orhan Bozkurt, bir yıl önce ölen babası Halil Bozkurt'un öz babası olmadığını öğrendi. Birkaç saat sonra annesinin babası olan dedesinin de öz dedesi olmadığını öğrenince ikinci şoku yaşadı. Orhan Bozkurt, o güne kadar babası bildiği Halil Bozkurt'un oğlu olmadığını ispat etmek için dava açarken, soybağının reddi için mahkeme kararı ile Halil Bozkurt'un mezarı açıldı. DNA testinin ardından, Orhan Bozkurt bu kez akrabası olan ve vefat eden Hasip Bozkurt'un mezarını açtırarak DNA testi ile babası olduğunu ispatlayacak. Bu arada 79 yaşındaki anne Melek Bozkurt da aynı avukata vekaletname vererek, oğlu gibi öz babasının tespiti için hukuk savaşı başlattı.





ÜÇ MEZAR DAHA AÇILACAK

79 yaşındaki Melek Bozkurt ve 49 yaşındaki oğlu Orhan Bozkurt, babalarını bulmak için dava açtılar. Dünyada bir anne ve oğlunun aynı anda kendi babalarını aramalarının bir ilk olduğunu ve bu iki davanın eşi benzeri olmadığını belirten Avukat Varol Turbay, ilk olarak Orhan Bozkurt'un baba olarak bildiği Halil Bozkurt'un mezarının açılarak DNA örneği için numune alındığını, ardından gerçek babası olduğu iddia edilen akrabası Hasip Bozkurt'un mezarının açılarak DNA örneği için numune alınacağını söyledi. Turbay, bu işlemlerin ardından da oğlu ile aynı kaderi paylaşan anne Melek Bozkurt'un biyolojik babasının kimliğinin tespiti için bir başka mezarın açılarak parça alınıp DNA desti uygulanacağını ifade etti.



Avukat Varol Turbay

"MESLEK HAYATIMDA BİR İLK"

Milas Adliyesi'nde görülen davada, babalarını arayan anne ve oğlunun dava dosya numaralarının arka arkaya geldiğini ve bunun da bir ilk olduğunu belirten Avukat Varol Turbay "Bugüne kadar yüzlerce babalık davasına baktım ancak meslek hayatım boyunca anne ve oğlunun babalarını birlikte aramalarına ilk kez şahitlik ediyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL