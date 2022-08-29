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Haberler Muğla Dev gemi Bodrum’da! Yüzlerce yolcu getirdi

Dev gemi Bodrum’da! Yüzlerce yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 180 metre uzunluğunda 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi ilçeye 388 yolcu getirdi. Kuşadası'ndan gelen Malta bayraklı gemi akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek.

İHA

29.08.2022, 16:45

Dev gemi Bodrum’da! Yüzlerce yolcu getirdi

Malta bayraklı 180 metre uzunluğunda 29 metre genişliğindeki yolcu gemisi Azamara Journey, Kuşadası'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 694 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı olmak üzere toplam 388 yolcu, 385 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimi yolcular da deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

2000 yılında inşa edilen 30 bin 277 grostonluk gemi, akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek.

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