Muğla’da heyecanlandıran çalışma! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı

"Kazı yapılan alanın ilk evresi Roma dönemi bazilikası. Yani milattan sonra 2. yüzyılda Hadrian döneminde inşa edilen bir yapı burası. Yaklaşık 98 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, üç nefli ve iki katlı bir yapı. Bu yapılar kompleks nitelikli yapılar. İçerisinde çeşitli alışveriş mekanlarının, dükkanların yanında mahkeme salonlarının olduğunu, yargıçlara, hakimlere ait çeşitli yaşam alanlarının, mekanlarının olduğundan bahsediliyor. Yani sadece bir AVM niteliğinde değil aynı zamanda bir adalet mekanizmasının da teşkil edildiği kompleks, büyük yapılar, bazilikalar var. Şu ana kadar dört mezar açtık. Bu sene tespit ettiğimiz mezar sayısı ise en az altı. Yani toplamda 10'un üzerinde mezara ulaştık. Kazı devam ettiği sürece bu mezar sayısı da artacaktır."