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Haberler Muğla Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Suriye'deki savaştan kaçıp kaderinden kaçamayan Aylan bebeğin ölümünün üzerinden 7 yıl geçse de yüreklerdeki acısı ise dün gibi taze. Daha iyi bir hayat uğruna çıktıkları yolculukta, içinde bulundukları botun batmasıyla kıyıya vuran 3 yaşındaki bebeğin görüntüsü, yaşanan savaşların gerçek yüzünü en hazin şekilde tüm dünyaya göstermişti. Bugün yine aynı sahilde düzenlenen anma töreninde, Aylan bebeğin ismi 7 sene önce vurduğu kıyıya begonvil çiçekleri ile yazıldı.

AA

02.09.2022, 17:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurarak göçmen dramının simgesi haline gelen Alan bebek, ölümünün 7. yılında anılıyor.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin ölümünün üzerinden 7 yıl geçse de acısı olayın yaşandığı ilk gün gibi hissediliyor. Alan bebek için cansız bedeninin vurduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu Sahili çiçeklerle süslendi.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Anma etkinliğine katılanlar, üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Alan bebeğin bedeninin kıyıya vurduğu şekilde kumsala uzandı.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Sahile begonvil çiçekleriyle "Aylan Bebek" yazıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu grup, savaş mağduru göçmenlerin yaşadığı drama dikkati çekti.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Anma etkinliğine, Bodrum'da çekimleri yapılan "Aylan Baby" filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ile bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ve tatilciler de katıldı.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

DÜNYA, ALAN BEBEKTEN ARTIK DERS ALMALI

Yönetmen Sarıkaya, AA muhabirine, 2015'te kıyıya vuran cansız bedeniyle tüm dünyayı derinden sarsan Alan bebek ve diğer çocukların ölümünün ilk günkü acısını halen içlerinde hissettiklerini söyledi. Bu tür olayların artık durması gerektiğini dile getiren Sarıkaya, Türk milletinin duyarlı bir toplum olduğuna dikkati çekti.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kıyıya bir utanç sembolü ve insanlık ayıbı vurmuştur. Bu utanç tüm insanlığın ve tüm dünyanın ayıbıdır. Aslında en büyük ayıp Birleşmiş Milletlerin ayıbıdır. Ama şunu unutmasınlar ki bir gün bu ayıp onların da başına gelecektir. Türk milleti olarak hiçbir zaman insanlığı unutmuyoruz ve unutmayacağız. Tüm dünyanın Alan bebekten artık bir ders alması gerekiyor. Denizdeki balıklar bile uyandı fakat insanlık şu ana kadar hala uyanmadı. Umarım ki 2023'ten sonraki yıllar tüm dünya uyanır ve bu tür olaylar bir daha olmaz."

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

O FOTOĞRAFI HER GÖRDÜĞÜMDE ETKİLENİYORUM

Anma etkinliğine katılan tatilcilerden Efe Güçlü de 2014 doğumlu bir çocuğunun olduğunu, olayı ilk duyduğu andan itibaren çok üzüldüğünü dile getirdi. Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiğine dikkati çeken Güçlü, "Bu tür olaylar Yunanistan unsurlarınca göçmenlerin geri itilmesinden kaynaklanıyor. Keşke çocuklara ve yaşlılara bizim ülkemiz kadar merhametli davransalar. Ama bu geçmişten gelen bir şey. Hiçbir ülke merhametli davranmıyor Türkiye kadar. Ben de o anlarda tepkimi göstermiştim. O fotoğrafı her gördüğümde hala etkileniyorum, duygulanıyorum. Çok üzücü bir olaydı." ifadelerini kullandı.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Kemal Sarıkaya da Alan Kurdi'nin ölümün üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek, "Çok üzücü bir olaydı. Hala hafızalarımızda. Her yıl çocuklarımızla buraya gelip anma yapıyoruz. Halen bu olaylar devam ediyor. Tekrar yaşanmasını istemiyoruz." dedi. Etkinliğe aileleriyle katılan bazı çocuklar da üzüntülerini dile getirdi.

Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Bodrum'da 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri teknenin batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuştu.

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