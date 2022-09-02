Bir savaşın trajik simgesi Aylan bebek ölümün 7.yılında unutulmadı!

Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kıyıya bir utanç sembolü ve insanlık ayıbı vurmuştur. Bu utanç tüm insanlığın ve tüm dünyanın ayıbıdır. Aslında en büyük ayıp Birleşmiş Milletlerin ayıbıdır. Ama şunu unutmasınlar ki bir gün bu ayıp onların da başına gelecektir. Türk milleti olarak hiçbir zaman insanlığı unutmuyoruz ve unutmayacağız. Tüm dünyanın Alan bebekten artık bir ders alması gerekiyor. Denizdeki balıklar bile uyandı fakat insanlık şu ana kadar hala uyanmadı. Umarım ki 2023'ten sonraki yıllar tüm dünya uyanır ve bu tür olaylar bir daha olmaz."