Ünlülerin köyüne yakışmayan manzara

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı, ünlülerin köyü olarak bilinen ve onlarca sanatçının yaşadığı Gümüşlük'te eski eşyalar gelişigüzel sokağa atılıyor. Fiyatı 4-5 milyon liradan başlayan evlerin yakınına atılan eski eşyalar halkın tepkisi çekiyor.

HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

ARALARINDA Nurgül Yeşilçay, Fehriye Evcen - Burak Özçivit, Ceylan, Ekin Türkmen, Seyyal Taner, İbrahim Kutluay, Açelya Elmas, Jehan Barbur, Tan Taşçı, Mihriban Er gibi isimlerin bulunduğu onlarca ünlünün yaşadığı Gümüşlük'te eski eşyaların sokaklara atılması halkın tepkisini çekiyor. Son olarak Cumhuriyet Caddesi'ne koltuk kanepe gibi eşyalar atıldı.

Manzarayı gören köylüler, "Pis eşyalar kaldırıma yayılmış. Ayıp yahu. Buralarda 4-5 milyon liraya satılan villalardan oluşan siteler var, ama ortaya çıkan manzaraya şaşırmadık. Halbuki belediyeyi arasa çok cüzi bir rakama gelip alıyor. Para vermemek için sokağa atıyorlar. Bazı insanlarda utanma duygusu gelişmemiş. Kim olduğunu tesbit edip birkaç kişi ceza alsa, öğrenip dilden dile kulağa gider yapmazlar. Kullanmayacaksan ihtiyacı olan birine verseydin de hiç olmazsa bir şeye yarasaydı" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

TİRE'DE PARKTAKİ ÇAMLAR KURUYO

TİRE'DE, Şehit polis Fethi Sekin Parkı'nda bulunan iki çam ağacı kuruyor. En az 30-35 yıllık olan çam ağaçlarının kısa bir süre önce hızlı şekilde kuruduğunu fark eden mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

KOLAY YETİŞMİYOR

PARKA yeni dikilen ağaçların kurumadığını ancak o bölgede park yapılmadan önce de bulunan çam ağaçlarının kurumasını manidar bulduklarını belirten mahalleliler, "Bazı kendini bilmezler, ağaçların diplerine kimse görmeden çeşitli kimyasallar dökmüş veya döküyor olabilir. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Ne yazık ki doğayı hoyratça kullanıyoruz. Çevremize sahip çıkıp, korumasını bilmiyoruz. Parkın, güvenlik kameralarıyla korunmasını istiyoruz. Bu ağaçları bilinçli olarak kurutan varsa bir an önce ortaya çıkarılmalı" dedi.

BORNOVALILAR İZSU'YA SESLENDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Bornova'da su borusunu değiştirmek için sokaklarını kazdığını, tamirden sonra da yolun üzerine toprak atıldığını aktaran vatandaşlar, bu işlemin üzerinden 4 ay geçtiğini ve sonrasında kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Sokak hayvanlarının toprak zemine sürekli dışkılarını yaptığını ifade eden vatandaşlar, sökülen parkelerin yerine takılmasını istedi. Altındağ Koşukavak Mahallesi 4253 Sokak'ta oturan vatandaşlar, bundan 4 ay önce su borusu patladığı için yolun kazıldığını ancak tamirden sonra toprakla kapatılan yolun öylece bırakıldığını bildirdi. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, "Buradan İZSU yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen söktükleri parkeleri tekrar takarak yolu eski haline getirsinler. Toprak zemini gören sokak hayvanları buraya pisliyor ve kötü koku bizi rahatsız ediyor. Ayrıca yoldan geçen araç sahipleri de bundan şikayetçi" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER ■ NADİR UYSAL