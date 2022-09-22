Ümit Özdağ’ın Marmaris yangını provokasyonu elinde patladı! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı görüntülerle cevap verdi

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Marmaris'te çıkan yangını sığınmacıların çıkardığını öne sürdü. Yangının 85 yaşındaki bir arıcının yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen sığınmacıları hedef gösteren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" açıklamasını da paylaşarak, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha.

Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" dedi.





Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a "İzle yalancı" diye seslendi. Görüntüde, ateşi yakan arıcı da yer aldı.

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