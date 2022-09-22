Marmaris alev alev

MUĞLA Marmaris'in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü.

14 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLDİ

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Vatandaşlar, bölgeye traktörle su tankeri taşırken, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel destek verdi. Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik, helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgeyi deniz trafiğine kapatırken, hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için denizde koridor oluşturuldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

ORMAN yangını ile ilgili olarak bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu belirtildi. Yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun bulunmadığı vurgulanırken, şahsın yangını kendisinin çıkarmadığını söylediği öğrenildi. M.Y'nin yangının arı kovanlarına on metre mesafede çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını da belirttiği öğrenildi. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

VURAL EFECİK/ OSMAN AKÇA