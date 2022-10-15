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Haberler Muğla Sadece Türkiye’de yetişen yeni mantar keşfedildi

Sadece Türkiye’de yetişen yeni mantar keşfedildi

15.10.2022

Sadece Türkiye’de yetişen yeni mantar keşfedildi

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından sadece Türkiye'de yetişen yeni bir endemik mantar türü keşfedildi. Türkiye'de bitki örtüsünün olağanüstü bir çeşitlilik gösterdiğine dikkat çeken Dr. Oğuzhan Kaygusuz, "Türkiye'nin biyolojik zenginliğinin temelinde endemik ve relikt endemik tür sayısının fazla olması yatmaktadır.Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor" dedi.

ADEM ÜLKER

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