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Haberler Muğla Muğla'da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

Muğla'da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişi arasında küfür etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Taraflardan A.K.'nın telefonla arayıp çağırması üzerine gelen oğlu, mekanın önüne kurşun yağdırdı. Olayda Ö.A. ayağından yaralanırken, baba oğul lüks araçlarıyla mekandan kaçtı.

İHA

19.11.2022, 12:57

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "küfür etme" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsın telefonla aradığı oğlu mekanın önüne gelip kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Muğla’da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

Olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Muğla’da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

Restoranda oturan Ö.A.'nın, iddiaya göre küfürlü konuşması üzerine yan masada oturan A.K. sözlü olarak müdahale edince tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Muğla’da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

A.K.'nın telefonla aradığı oğlu Ö.K., araçla gelerek 8 el ateş etti. Olayda Ö.A. ayağından yaralanırken, şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçtı.

Muğla’da küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kan aktı!

Kavga esnasında yüzünden ve silahla ayağından yaralanan Ö.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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