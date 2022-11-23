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Haberler Muğla Muğla'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Muğla'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halinde olan bi otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil ise hurdaya dönerken araçta bulunan 2 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

DHA

23.11.2022, 15:58

Muğla’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde A.Y.K. yönetimindeki 48 AAN 776 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangını fark edip, yol kenarına park eden sürücü ile yanındaki B.A., panikle araçtan indi.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil ise hurdaya döndü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

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