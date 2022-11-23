‘Trafik kazası’ dedi müebbet hapis verildi

MUĞLA Fethiye'de, birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Özcan Oğuz, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'BİZİM YÜREĞİMİZ SOĞUMADI'

SAHRA Gizem Aksu'nun annesi Hatun Karakurt, "Yüreğim soğumadı. İnşallah adalet yerini bulsun. İnşallah avukatlarımız mücadele edecek. Çocuklar ve kadınlar ölmesin" dedi. Aksu'nun kızı Melis Kaarakurt da, "Sanık Özcan Oğuz'un cezası ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Sadece nikahı olmadığı için müebbet cezası aldı" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ