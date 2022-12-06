Bulunan kemik parçası kayıp gencin çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda bulunan kemik parçasının, 5 aydır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Vedat Altun'a (26) ait olduğu belirlendi. Ekipler, Torba-Kızılağaç bölgesinde drone ve kadavra köpeği ile detaylı arama başlattı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum'a çalışmaya gelen Vedat Altun, 6 Temmuz 2022 tarihinde Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden 'hava almaya gidiyorum' diyerek çıktı ancak bir daha dönmedi.

AİLESİ BAŞVURU YAPTI

Altun'dan haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Ara verilen çalışmalar Altun'un kaybolmasının üzerinden 1 ay geçince yeniden başlatıldı. kaybolduğu yerde yapılan aramada bir adet insan kemiği bulundu. Kemik, kimlik tespiti için incelemeye gönderildi. Yapılan DNA incelemesinde kemiğin Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi. Kemiğin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Havadan drone ile aramanın da yapıldığı çalışmalara iz takip köpeğinin de katıldığı bildirildi.

OSMAN AKÇA