Gurur defteri! Denizli'de Ortaokul öğrencilerinden toplumsal dayanışma örneği

BORÇLARI KAPATTILAR...
Denizli'ye bağlı Karahasanlı Mahallesi'ndeki Üçler Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için gelir elde etmek amacıyla okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin desteğiyle bir kermes düzenledi.
Çocuklar burada ev yapımı yiyecekler, el işi ürünler ve çeşitli hediyelik eşyaları satışa sundu. "İyilik iyiliği getirir" sloganıyla yola çıkan öğrencilerin kermesten elde ettiği yaklaşık 120 bin lira ile zor durumdaki ailelerin iki bakkalın veresiye defterinde biriken borçları silindi.
'BU DESTEK ÇOK KIYMETLİ'
Öğrencilerine bu iyilik hareketinde rehberlik eden Öğretmen Ayşe Türk, "Kermese gösterilen ilgi çocukları motive etti.
Çok uğraştılar hepsiyle gurur duyuyorum" dedi. Bu desteğin çok kıymetli olduğunu söyleyen Bakkal Hüseyin Çetin de, "Küçücük çocukların duyarlılığı beni hem umutlandırdı hem de çok duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
Kermeste görev alan 8. sınıf öğrencisi Tuğra Büyük ise, "İhtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak güzel bir duygu" diye konuştu.