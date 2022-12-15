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Haberler Muğla Hamurunda sevgi var

Hamurunda sevgi var

15.12.2022

Hamurunda sevgi var

Muğla'da Olgunlaşma Enstitüsü ve Engelliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler kurabiye yapımını öğrendi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde, özel bireyler için 'Engelsiz Tatlı-Tuzlu Kurabiye' atölyesi etkinliği düzenlendi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve Başkan Yardımcısı İkbal Güven Arslan'ın refakat ettiği özel bireyler, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Can Kaptan ve usta öğreticiler rehberliğinde kurabiye yaptı. Çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler şarkılar söyleyerek, eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik sonunda pişirdikleri kurabiyelerin tadına bakan öğrencilere sertifika verildi. Daha önce hiç kurabiye yapmayan engelli bireyler, eğlenceli ve güzel vakit geçirdiklerini, bundan sonra annelerine bu konuda yardım edeceklerini söyledi.

OSMAN AKÇA

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