Karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti! Kübra’nın ölüm nedeni belli oldu

Olay, 25 Aralık saat 17.00 sıralarında Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak çalışan Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, 38 haftalık hamile eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Kübra Tavas'ın cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kübra Tavas'ın ön otopsisinde, ölüm nedeninin aort yırtılmasından kaynaklandığı belirlendi.

Tamirciden aldığı aracıyla ölüme gitti