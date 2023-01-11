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Haberler Muğla Başkan Erdoğan Muğla'da toplu açılış törenine katılacak

Başkan Erdoğan Muğla'da toplu açılış törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak Cumartesi günü il genelinde yapılan yatırımların toplu açılış töreni kapsamında Muğla’ya gidecek.

SABAH

11.01.2023, 14:06

Başkan Erdoğan Muğla’da toplu açılış törenine katılacak

Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanındaki program saat 13.00'da başlayacak. Etkinliğe il genelinden yoğun bir katılımın olması bekleniyor. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, il genelinde yapılan yatırımların açılışının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreni dolayısıyla Muğla'ya gelecek. Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanındaki programın başlama saati 13.00... İl genelinde tamamlanan yatırımların açılışı gerçekleştirilecek. Biz o süreye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlçe genelinde araçlar temin edilerek, partililerimizin bu programa katılımı sağlanacak. İlçe teşkilatı olarak biz de Fethiye'deki organizasyonumuzu yapacağız. Bu konuda il başkanlığımız ile diyalog halindeyiz. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızın Muğla'ya ulaşımını sağlayacağız. Hatta mahallelerimizden gelmek isteyenlere dahi ulaşacağız" dedi.

Açıklamasını sürdüren İlçe Başkanı Öztürk, "Muğla halkımız uzun zamandır Cumhurbaşkanımızı özledi. Yerel seçim sürecinde Fethiye, Muğla ve Bodrum'da program yapmışlardı. İnşallah o gün güzel bir hava olur. Kendisine güzel bir karşılama gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Muğla'da gerçekleşecek programa bekliyoruz. Cumartesi günü sabah saat 9:00'da araçlarımızla Fethiye Salı Pazarı Meydanı'ndan hareket etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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