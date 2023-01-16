Fethiye Körfezi’nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Fethiye'de deniz kirliliği alarm veriyor.
Kanalizasyon ve evsel atıkların arıtılmadan dere yatakları üzerinden denizlere boşaltılması ise kirliliğin başlıca faktörleri arasında yer almakta.
Özellikle Milli Park alanında bulunan ve turistik açıdan büyük öneme sahip Çalış Plajı'nda, denize girilen kıyıların renginin değiştiğini, kanalizasyon sularının denize nasıl karıştığını görmek mümkün.
Defalarca uyarı yapılmasına rağmen arıtılmayan kanalizasyon suları yıllardır çevreye ve denize zarar vermekte.
Deniz canlıları oksijen yetersizliğinden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, acil tedbir alınmazsa körfezin çöle dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alacak.