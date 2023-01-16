  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye Körfezi'nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Fethiye Körfezi'nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Ege'nin önemli turizm noktalarından Fethiye'de deniz kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı. Arıtılmayan kanalizasyon suları ve evsel atıklar yıllardır Körfez'e boşaltılıyor. Acil tedbir alınmazsa körfezin çöle dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alacak.

16.01.2023, 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 17:02

Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Fethiye'de deniz kirliliği alarm veriyor.

Fethiye Körfezi’nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Kanalizasyon ve evsel atıkların arıtılmadan dere yatakları üzerinden denizlere boşaltılması ise kirliliğin başlıca faktörleri arasında yer almakta.

Videoyu izlemek için tıklatın!

Fethiye Körfezi’nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Özellikle Milli Park alanında bulunan ve turistik açıdan büyük öneme sahip Çalış Plajı'nda, denize girilen kıyıların renginin değiştiğini, kanalizasyon sularının denize nasıl karıştığını görmek mümkün.

Fethiye Körfezi’nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Defalarca uyarı yapılmasına rağmen arıtılmayan kanalizasyon suları yıllardır çevreye ve denize zarar vermekte.

Videoyu izlemek için tıklayın!

Fethiye Körfezi’nde tehlike çanları çalıyor! Tedbir alınmazsa çölleşme kaçınılmaz!

Deniz canlıları oksijen yetersizliğinden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, acil tedbir alınmazsa körfezin çöle dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA